Gladbach-Abschied von Trainer Marco Rose: Das denkt Vorgänger Dieter Hecking

Vorgänger Dieter Hecking bedauert den bevorstehenden Abgang von Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach , vor allem für Manager Max Eberl. "Es ist am Ende natürlich total schade für Max" , sagte Hecking, von dem sich Eberl vor zwei Jahren trotz ordentlicher Ergebnisse getrennt hatte, um Rose zu holen, der Rheinischen Post: "Er ist sicher nicht davon ausgegangen, dass der Weg nach zwei Jahren vorbei ist. Ich hätte Max gewünscht, dass es länger geht."

Hecking über Gladbach-Abschied: "Natürlich hat das wehgetan"

DFL reagiert auf Zukunfts-Taskforce: Verband will finanzielle Reformen und Fan-Dialog

Augsburg droht nach Sieg in Mainz Ärger: DFB ermittelt nach Jubel-Foto

Dass der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselnde Rose eine Ausstiegsklausel hat, ist in Heckings Augen nicht verwerflich. "Ich hatte auch ein paar Mal in meiner Karriere eine Ausstiegsklausel im Kontrakt. Das ist Teil des Geschäfts", sagte er: "Was und wie das ganz genau gelaufen ist, das müssen Max und Marco miteinander klären. Ich gehe davon aus, dass es alles total sauber gelaufen ist."