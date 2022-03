Gladbach weiter mit Adi Hütter als Trainer? Sportchef Roland Virkus verfolgt "Plan A"

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus möchte sich nicht weiter zur Debatte um die Zukunft von Trainer Adi Hütter äußern. "Es gibt den Plan A, und den verfolge ich" , sagte Virkus am Donnerstag wiederholt auf Fragen, ob sein Vertrauen in Chefcoach Hütter endlich sei.

Der Druck auf den Österreicher hatte nach dem bitteren 2:3 nach 2:0-Führung beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart am vergangenen Samstag zugenommen. Die in der Tabelle abgestürzte Borussia liegt vor dem nächsten Krisen-Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC nur noch vier Zähler vor dem Drittletzten aus Berlin. "Die Situation ist natürlich kompliziert, keine Frage. Was hilft uns? Drei Punkte", sagte Virkus weiter.