Kuriose Karte bei Gladbach-Sieg gegen Rom: Ersatzmann Kramer kassiert Gelb - und ist nun gesperrt

Bittere Entscheidung aus Sicht von Christoph Kramer: Der Weltmeister in den Reihen von Borussia Mönchengladbach hat in der Schlussphase der Europa-League-Partie gegen die AS Rom die Gelbe Karte gesehen - und das als Ersatzspieler. Kramer war nicht auf dem Spielfeld, als Marcus Thuram in der fünften Minute der Nachspielzeit den umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Gladbacher erzielte.