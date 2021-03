Nach heftiger Fan-Kritik: So erklärt Gladbach-Assistent Maric die Szene mit BVB-Stürmer Haaland

Borussia Mönchengladbach steckt in der Krise. Trainer Marco Rose und dessen Assistent René Maric stehen nach dem unglücklichen Pokal-Aus im brisanten Viertelfinal-Duell gegen ihren zukünftigen Klub Borussia Dortmund heftig in der Kritik - besonders bei den Fans. Eine Szene nach der 0:1-Niederlage sorgte bei einen Fohlen-Anhängern für viel Ärger. Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Assistent Maric und BVB-Stürmer Erling Haaland sich am Seitenrand unterhielten und herumalberten. Roses Co-Trainer, der zusammen mit den weiteren Assistenten Alexander Zickler und Patrick Eibenberger im Sommer von Gladbach nach Dortmund geht, entschuldigte sich später via Twitter für diese Aktion.

Anzeige

"Naiv, emotional und unbedacht. Über 90 Minuten habe ich mir Lunge und Kehle rausgebrüllt, nachdem wir von früh bis spät das Spiel vorbereiteten. Nach Schlusspfiff stand ich am anderen Ende der Coachingzone und ein ehemaliger Spieler ist als Einziger zum Trösten gekommen", schrieb Maric, der auch die Themen des Gesprächs verriet: "Gesundheit, dass wir besser waren, dass wir diese Leistung häufiger und konstanter bringen wollen, Necken über seine vergebenen Torchancen und Gespräch über alte Salzburg-Zeiten. Ich war und bin so angefressen und traurig, dass ich nicht an irgendwelche Kameras denken konnte. Dumm", schrieb Maric.