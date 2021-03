Gladbach-Aufstellung gegen ManCity fix: Rose setzt auf Embolo und Zakaria – Guardiola ohne Stürmer

Die Reise von Borussia Mönchengladbach nach Budapest zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am Dienstagabend (21 Uhr, live im SPORT BUZZER) gleicht einem Himmelfahrtskommando. Nach dem 0:2 im Rückspiel, in dem die Gladbacher an gleichem Ort Heimrecht hatten, bräuchte die Mannschaft von Trainer Marco Rose nun mindestens drei Tore, um doch noch den ersten Viertelfinal-Einzug in dem Wettbewerb zu schaffen.

Trainer Rose leugnete vor der Partie nicht, dass das Spiel für seine kriselnde Mannschaft zur Unzeit kommt. Fünf Niederlagen in Folge haben die Fohlenelf in der Bundesliga gehörig aus der Bahn geworfen. Eigentlich bräuchte man alle Energien, um die Abwärtsspirale aufzuhalten. Trotzdem will Rose mit seiner Mannschaft am Dienstag gegen den Mit-Favoriten um das Wunder kämpfen und erstmals in der Klub-Geschichte gegen ManCity gewinnen.