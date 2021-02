Gladbach-Profi Kramer nach Auslosung von Viertelfinal-Kracher gegen BVB: "Klingt nach Finale"

Gerade der Heimvorteil mache den Mittelfeldakteur der Fohlen aber optimistisch. "Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel gezogen haben. Zuletzt haben wir ja auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, Dortmund zu Hause zu schlagen", verwies Kramer auf den 4:2-Erfolg der Gladbacher am 18. Bundesliga-Spieltag Ende Januar. Der Gladbacher Sportdirektor Max Eberl hätte sich in der Runde der letzten Acht indes einen anderen Gegner gewünscht: "Es hätte sicherlich leichtere Lose geben können", so der 47-Jährige.