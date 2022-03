Bericht: Gladbach an Alkmaar-Stürmer Pavlidis interessiert – Nachfolger für Angreifer-Trio?

Den großen personellen Umbruch bei Borussia Mönchengladbach hatte Kader-Planer Steffen Korell bereits angekündigt. Zuwachs soll es zur kommenden Saison offenbar aus den Niederlanden geben. Wie die Bild berichtet, sollen sich die Gladbacher um die Dienste von Stürmer Evangelos Pavlidis vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar bemühen. Demnach seien Korell und Chef-Scout Mario Vossen beim Conference-League-Spiel von Alkmaar gegen den norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt (2:2) bereits vor Ort gewesen, um sich von den Qualitäten des 23-Jährigen zu überzeugen. Anzeige

Und: Der Grieche sammelte Argumente und steuerte zwei Tore für sein Team bei. Das Ausscheiden der Niederländer im Achtelfinale konnte er nach einem 1:2 im Hinspiel zwar auch mit seinem Doppelpack verhindern, hinterließ bei seinen Beobachtern jedoch einen guten Eindruck. Ein weiterer Pluspunkt für Pavlidis: Der Offensivspieler spricht Deutsch, spielte bereits in der Jugend des VfL Bochum (44 U19-Bundesliga-Spiele, 20 Tore) sowie in der Zweitvertretung von Borussia Dortmund (32 Regionalliga-Spiele, 7 Tore). Für Bochum kam er zudem vier Mal in der 2. Bundesliga zum Zug.

In Gladbach könnte Pavlidis zumindest in Teilen die Lücke schließen, die Marcus Thuram, Alassane Pléa und Bree Embolo hinterlassen würden. Ein Verkauf des Trios soll – so heißt es in dem Bericht weiter – im Sommer das nötige Geld in die Kassen spülen, um die Verluste der Corona-Pandemie zu kompensieren. So würde Platz für Pavlidis.