Nach irrer Glanztat: Gladbach-Torwart Yann Sommer wird mit Mittelfinger-Video gefeiert

Borussia Mönchengladbach feiert mit einem witzigen Video das Fingerspitzengefühl von Torhüter Yann Sommer im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München (2:1). Der Schweizer Nationalspieler hatte am Samstag in der 27. Minute nach einem Schuss von Bayerns Joshua Kimmich mit dem linken Mittelfinger gerade noch verhindert, dass der Ball zum 0:1 die Torlinie überquert.

In dem Youtube-Clip stellt der Verein nun Alltagssituationen nach: vergebliche Griffe zum klingelnden Wecker, zur Klopapierrolle, zum Gladbach-Trikot am obersten Haken und zur TV-Fernbedienung. Getreu dem Video-Titel „Immer zur Stelle“ löst Sommer virtuell - im Bild waren nur der linke Arm und ein Torwart-Handschuh zu sehen - die Alltags-Schwierigkeiten. Mit dem linken Mittelfinger wird der Wecker gestoppt, die Klopapier-Fahne zugereicht, das Trikot elegant vom Haken genommen und die TV-Fernbedienung rangeholt.

Nach spätem Siegtor - Gladbach weiter Erster

Dank der Sommer-Parade ging Gladbach gegen den FC Bayern mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, gewann das Spiel am Ende durch ein spätes Elfmetertor von Rami Bensebaini sogar noch mit 2:1. Damit grüßt das Team vom Marco Rose drei Spieltage vor der Winterpause weiter von der Tabellenspitze und wehrte den Angriff vom Tabellenzweiten RB Leipzig ab, der sich mit nur einem Zähler Rückstand in Lauerposition befindet. Zum Drittplatzierten BVB hat Gladbach bereits fünf Punkte Vorsprung - zu den Bayern ist der Abstand durch den Sieg bereits auf sieben Punkte angewachsen.