Gladbach bestätigt: Breel Embolo erhält nach Corona-Verstoß "Geldstrafe, die ihn empfindlich trifft"

Nach seinem Corona-Verstoß am vorvergangenen Wochenende hat Borussia Mönchengladbach seinen Stürmer Breel Embolo mit einer Gelstrafe belegt. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Der Schweizer hatte mit einem vieldiskutierten Besuch in Essen gegen die geltenden Richtlinien verstoßen. Anzeige

"Breel hat durch sein unbedachtes und falsches Verhalten in der Nacht nach dem Bundesligaspiel in Stuttgart gegen die Regeln verstoßen, die aktuell für alle Menschen in unserem Land gelten", sagte Sportdirektor Max Eberl in einer Stellungnahme des Vereins. Deren Einhaltung sei allerdings "für uns als Klub in der Fußball-Bundesliga die Voraussetzung für den Spielbetrieb", so Eberl weiter.

Deshalb sei Embolo mit einer Geldstrafe belegt worden, "die ihn empfindlich trifft", betonte der Sportdirektor, der seine Arbeit nach einem Sabbatmonat zum Monatswechsel wieder aufnimmt: "Dies haben wir ihm gestern mitgeteilt und er hat die Strafe akzeptiert."