Gladbach bestätigt: Stefan Lainer erleidet Knöchelbruch – auch Marcus Thuram fehlt vorerst

Ein gebrochener Knöchel, zwei Knieverletzungen, dazu ein Eigentor, ein verschossener Elfmeter und am Ende ein 0:4-Debakel bei Bayer Leverkusen. Für Borussia Mönchengladbach war es ein gebrauchter Tag. Bei aller sportlicher Schmach ist die schwere Verletzung von Rechtsverteidiger Stefan Lainer die schlimmste Nachricht vom Spiel aus der BayArena am Samstagabend. Der Klub bestätigte am Sonntag das, was schon befürchtet worden war. Der Österreicher brach sich bei einem Foul von Bayer-Zugang Mitchel Bakker den Knöchel.

