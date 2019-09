Kommentar zur Europa-League-Blamage von Borussia Mönchengladbach: Panik ist keine Option

Am Ende hatte Borussia Mönchengladbach in allen wesentlichen Statistiken die Nase vorn. Mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr als doppelt so viele angekommene Pässe wie der Gegner. Nur in einer Kategorie zog der Bundesliga-Klub den Kürzeren. Unglücklicherweise war dies die entscheidende: Tore. Bei der Borussia stand die Null, beim krassen Außenseiter Wolfsberger AC hingegen ein Vier. Das nackte Ergebnis machte diesen Europa-League-Abend für die Gladbacher zu einer Blamage historischen Ausmaßes. Nie hatte der Traditionsverein in einem internationalen Wettbewerb eine höhere Heimpleite kassiert. Also alles auf Alarm?

In Sachen Einstellung, Wille und Aggressivität wäre es tatsächlich angebracht, die Lautstärke der Sirenen in den höchsten Dezibel-Bereich zu schieben. Das war nichts. Der einfachste Reflex: Der Trainer ist schuld. Marco Rose ist neu bei der Borussia, ersetzte im Sommer den eigentlich ohne Not verabschiedeten Dieter Hecking. Man könnte jetzt anfangen, erste Zweifel zu schüren. Ja, Rose war mit RB Salzburg zuletzt zweimal Meister - aber "nur" in Österreich. Das ist jedoch zu kurz gedacht. Denn: Wo liegt doch gleich Wolfsberg? Genau. Und lächeln sollte man über das Nachbarland angesichts der dortigen fußballerischen Entwicklung der vergangenen Jahre ohnehin nicht mehr.

50 ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach – wo sind sie gelandet? Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Anzeige

Rose hat es verdient, dass man ihn auch nach einem derart desaströsen Rückschlag in Ruhe weiterarbeiten und die Mannschaft entwickeln lässt. Panik ist keine Option, Unruhe wäre Quatsch. Schließlich ist der Coach erst seit knapp drei Monaten im Klub. In der Bundesliga liegt man auf dem siebten Platz und zeigte zuletzt, dass Roses Ideen langsam in den Köpfen der Spieler ankommen. "Es gibt Abende, die laufen so", meinte der Trainer nach der Pleite gegen Wolfsberg gelassen. Er weiß, was er kann. Nun muss es auch seine Mannschaft lernen.

Wie weit kommen die deutschen Teams in der Europa League? Hier abstimmen!

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.