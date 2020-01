Gladbach-Blogger Thorsten Cöhring: „Vieles, was RB auf dem Platz macht, geht uns einfach zu schnell"

Sie sind seit Ende der 60er Jahre Fan der Borussia. Was war Ihr schönstes, was war Ihr schlimmstes Erlebnis? Die schönsten Erlebnisse waren die Europapokal-Abende in den 70er Jahren, allen voran das Landesmeister-Halbfinale im März 1978 gegen den FC Liverpool. Diesen großartigen Abend und die noch bessere Nacht, in Düsseldorf mit unseren wunderbaren Liverpooler Fan-Freunden, werde ich nie vergessen. Die schlimmsten Erlebnisse waren die Abstiege 1999 und 2007.

Was haben Sie sich da gefühlt und was haben Sie gemacht? Keine Ahnung, das habe ich verdrängt. Meinem ersten Impuls, in die Antarktis auszuwandern, bin ich jedenfalls nicht gefolgt, wenn ich mich recht entsinne. Was bleibt einem schon anderes übrig, als sich demütigende Zweitligaspiele anzusehen?

Was macht die Borussia so besonders? Was macht sie als Club aus? Es ist wohl diese besondere Mischung aus Tradition, Stolz, Understatement, Familiarität, Attraktivität und Empathie. Ich glaube, insbesondere das Understatement unterscheidet uns von anderen Clubs. Großkotzigkeit wirst du bei Borussia nie erleben. Weder intern noch in der Außenwahrnehmung. Wahrscheinlich ist es diese kultivierte Underdog-Identität, die Borussia so einzigartig macht und die für eine solch tiefe emotionale Bindung zwischen Fans und Verein sorgt. Borussia Mönchengladbach ist wie das richtige Leben: ein ständiger Wechsel zwischen Höhen und Tiefen.

Kommen wir zur Gegenwart. Welche Schulnote hat die Gladbacher Vorrunde verdient? In der Bundesliga eine 1 minus. Weil wir mit 35 Punkten die drittbeste Hinrunde unserer Bundesligageschichte gespielt haben. Nur in den Meisterjahren 1969/70 und 1976/77 waren wir mit jeweils umgerechnet 39 Punkten besser. Unsere Europa-League-Leistungen waren hingegen für die Versetzung nicht ausreichend (Gladbach schied als Gruppendritter aus – d. Red.).

Haben Sie eine Erklärung für diesen Unterschied? Wenn ich eine Frage an Marco Rose frei hätte, dann würde ich ihn fragen: „Marco, wie ist dieses Leistungsgefälle zu erklären?“ Mit Logik kommt man in dieser Frage jedenfalls keinen Schritt weiter. Wobei wir ja auch bei vielen Siegen in der Bundesliga, das muss ich ehrlicherweise zugeben, den Gegner nicht gerade an die Wand gespielt haben. Aber in der Europa League waren wir regelrecht schüchtern.

Wie hat der Leipziger Marco Rose den Gladbacher Spielstil verändert? Im Prinzip hat ein kompletter Paradigmenwechsel stattgefunden. Weg vom brotlosen Ballbesitzfußball, ohne gelernte Stürmer, hin zum modernen Umschaltfußball, basierend auf möglichst raschem Ballgewinn. Wir haben jetzt echte Stürmer und suchen den kürzesten Weg zum gegnerischen Tor. Das ist ein völlig anderes Konzept als in den vergangenen Jahren, speziell unter Favre. Wenn man so will, ist es in gewisser Weise die Rückkehr zum Fohlen-Stil der 70er Jahre.

Rose kommt aus der Red-Bull-Schule. Wo liegen Gemeinsamkeiten in der Leipziger und Gladbacher Spielweise, wo Unterschiede? Ich mochte den Leipziger Spielstil schon immer, was ich über den Club selbst nicht sagen kann. Ich sage mal so: Wir nähern uns an. Borussia spielt mittlerweile meistens einen ähnlichen Fußball. Allerdings hat Leipzig die besseren Spieler, wesentlich mehr Tempo und spielt balltechnisch auf einem höheren Level. Vieles, was RB auf dem Platz macht, geht uns einfach zu schnell. Diese gesamtmannschaftliche Homogenität fehlt uns noch.

Hat Rose das Zeug dazu, eine neue Gladbacher Erfolgsära zu prägen? Das Risiko war enorm hoch, dass der angesprochene Paradigmenwechsel komplett in die Hose geht. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Im Gegenteil. Der sportliche Erfolg gibt Rose die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten und die Mannschaft sukzessive weiter zu verbessern. Insofern würde ich, Stand heute, sagen: ja! Die brennende niederrheinische Fan-Seele wünscht sich nichts sehnlicher.

Auf welchen Positionen hat die Borussia am meisten Verbesserungsbedarf? Unsere größten Schwachpunkte waren in den letzten Jahren die beiden Außenverteidigerpositionen, das defensive Mittelfeld, nach dem Weggang von Xhaka, und der Angriff. Da sind wir inzwischen dank Max Eberls geschickter Einkaufspolitik ziemlich gut aufgestellt. Ich hätte gern noch einen spielgestaltenden Sechser. Aber diese Frage hat sich im kommenden Sommer wahrscheinlich ohnehin erledigt, wenn unsere besten Spieler wieder weggekauft werden.

Welche Spieler würden Sie unter Beachtung der realistischen Möglichkeiten im Sommer als Sportdirektor verpflichten? Kommt darauf an, wer uns verlässt. Und was heute realistisch ist, kann morgen schon wieder unrealistisch sein. Siehe Dani Olmo oder Erling Haaland. Es gibt einige Spieler in der Bundesliga, die ich für sehr interessant halte. Luca Waldschmidt aus Freiburg zum Beispiel. Aber viel wichtiger ist, dass wir unsere Leistungsträger halten und dass unsere jungen Spieler den nächsten Schritt machen. Florian Neuhaus, Denis Zakaria, Breel Embolo, Laszlo Benes oder Marcus Thuram, um nur einige zu nennen.

Sie haben nach dem Leipziger Sieg im Hinspiel im Blog geschrieben, RB sei „schlichtweg eine Nummer zu groß für uns“. Vor ein paar Tagen kamen Sie zum Urteil, dass „nach menschlichem Ermessen am Samstag in Leipzig nichts zu holen sein“. Was macht Sie da so sicher? Nach unserem 1:3 gegen RB am dritten Spieltag habe ich spontan gesagt: „Wir haben wahrscheinlich den kommenden Meister gesehen.“ Und ich meinte nicht Borussia. Was mich so sicher macht, unabhängig von der Tatsache, dass Leipzig die bessere Mannschaft ist? Erstens: Nagelsmann hat seine Jungs mit seinen abwertenden Äußerungen nach dem Frankfurt-Spiel richtig heiß gemacht. Zweitens: Wir haben gegen die Rasenballer noch nie gewonnen. Drittens: Leipzig ist für uns nur die Zwischenstation zu einem absoluten Saison-Höhepunkt: dem Derby gegen Köln eine Woche später.

Ist Leipzig als starker Bayern-Herausforderer, als Team aus dem strukturell benachteiligten Osten und als sehr attraktiv spielende Mannschaft ein Gewinn für die Bundesliga? Oder sehen Sie es wegen der Vereinsstruktur oder der Umgehung der 50+1-Regel eher kritisch? Wir reden hier über knallharte ökonomische Interessen. Bei der Standort-Festlegung hat sich der Österreicher Mateschitz ganz sicher nicht von Fußball- oder gar Ost-Romantik leiten lassen. Für seine Brause-Betriebssportgruppe, wie ich sie liebevoll nenne, gilt das Gleiche wie für die kickenden Marketing-Abteilungen von Bayer und VW: Ich erkenne die sportliche Leistung an, aber ich mag sie nicht. Gleichwohl bin ich kein Träumer. Sobald 50+1 endgültig fällt, schlägt die Stunde der Investoren. Kind in Hannover und Windhorst in Berlin scharren schon mit den Hufen. Dann haben die mitgliederbasierten Traditionsvereine ein Problem.

Warum wäre das in Ihren Augen ein Problem? Weil sie schlagartig finanziell nicht mehr konkurrenzfähig wären. Weder in puncto Ablösesummen noch in puncto Gehälter. Ab diesem Moment degenerieren sie zu reinen Ausbildungsvereinen.

Ihr Tipp fürs Spiel? 3:1 für Leipzig. Meine Mannschaft ist allerdings herzlich eingeladen mich zu überzeugen, dass ich keine Ahnung habe.

Wo steht Leipzig nach 34 Spieltagen, wo steht Gladbach? Leipzig auf eins, zwei oder drei, weil sie dahin gehören. Borussia spielt bei realistischer Betrachtung um den sechsten Platz.