Doppelpack gegen Bielefeld: Lars Stindl führt Gladbach zu erstem Sieg unter Trainer Adi Hütter

Bei seinem ersten Treffer hatte Stindl auch ein wenig Glück. Der Ex-Nationalspieler traf mit einem abgefälschten Fernschuss. Um den Ausgleich gab es dann zunächst Diskussionen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Okugawa eine Lücke in der Hintermannschaft der Platzherren ausgenutzt und im Nachschuss eingeschoben. Allerdings wurde dem Treffer von Schiedsrichter Sascha Stegemann zunächst die Anerkennung verweigert, da der Linienrichter die Fahne gehoben hatte. Nach Ansicht der Videobilder stellte sich jedoch keine Abseitsstellung heraus. Folge: 1:1. Nach der Pause tat sich Gladbach dann zwar zunächst weiter schwer, doch Stindl und Zakaria schlossen sehenswerte Kombinationen jeweils erfolgreich ab und stellten den dann auch verdienten Sieg sicher.

Dennoch gab es am Sonntagabend auch Wermutstropfen für die Borussen. Nachdem Top-Talent Luca Netz, das man im Sommer für rund vier Millionen Euro von Hertha BSC verpflichtet hatte, von Hütter erstmals von Beginn an aufgeboten war, nahm die Partie für den 18-Jährigen ein jähes Ende. Nach 56 Minuten musste der Teenager mit einer Wadenverletzung vorzeitig vom Feld. Ähnliches erlebte Nationalspieler Jonas Hofmann, dessen Einsatz nach der ersten Hälfte mit Oberschenkelproblemen beendet war. Am kommenden Samstag geht es für die Borussia zum Tabellenvorletzten FC Augsburg, eine Woche später steht das Duell mit Borussia Dortmund an. Bielfeld empfängt am nächsten Samstag die TSG Hoffenheim.