Trotz doppeltem Elfmeter-Killer Sommer: Gladbach verliert gegen Leverkusen - Ginter-Debatte droht

Borussia Mönchengladbach hat den Schwung aus dem 2:1 zum Rückrunden-Start bei Spitzenreiter FC Bayern schon wieder verloren. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter musste sich Bayer Leverkusen am Samstagabend mit 1:2 (0:0) geschlagen geben und taumelt weiter durch die untere Hälfte der Bundesliga-Tabelle. Die Werkself kletterte durch den Erfolg hingegen auf Platz drei und unterstrich ihre Ambitionen auf eine Teilnahme an der Champions League. Gladbachs Träume vom internationalen Geschäft dürften sich nach aktueller Lage wohl vornehmlich durch einen Triumph um DFB-Pokal erfüllen können. Hier wartet am kommenden Mittwoch Zweitligist Hannover 96 im Achtelfinale.

Bayer blieb am Drücker und erhöhte. So zeigte sich Schick nach 74 Minuten treffsicherer und erzielte mit seinem 18. Saisontor das 2:0. Nico Elvedi gelang in der Schlussphase noch der Anschluss (81.), bevor Sommer seinen zweiten großen Auftritt hatte. Kurz vor dem Ende zeigte Schiedsrichter Sascha Stegemann nach einem Foul von Jordan Beyer an Wirtz erneut auf den Punkt. Dieses Mal versuchte sich Kerem Demirbay - und scheiterte am Schweizer Nationalkeeper.