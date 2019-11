Zakaria-Berater über Transfer-Gerüchte: "Denis will sein Potenzial in Gladbach zeigen"

Vorerst werden sich die "Red Devils" mit ihren Bemühungen aber die Zähne ausbeißen. "Denis nimmt in Gladbach eine sehr gute Entwicklung und spielt seit Wochen richtig stark. Aber er hat trotzdem noch mehr Potenzial. Das will er jetzt in Gladbach zeigen anstatt sich mit einem Wechsel zu beschäftigen", sagte Beda. Zakaria, der im Sommer 2017 für zwölf Millionen Euro von den Young Boys Bern gekommen war, steht bei der Borussia noch bis 2022 unter Vertrag und zeigte in der laufenden Saison unter dem neuen Trainer Marco Rose eine wahre Leistungsexplosion, die neben ManUnited weitere Interessenten auf den Plan gerufen haben soll.