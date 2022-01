DFB-Pokal kompakt: Auch Ginter kann Gladbach-Debakel in Hannover nicht verhindern - Leipzig weiter

Trainer Adi Hütter hatte Nationalspieler Matthias Ginter nach den zum Teil heftigen Debatten um dessen Ausbootung beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende zurück in die Startelf beordert - doch auch der Abwehrspieler konnte das Debakel in Hannover an seinem 28. Geburtstag nicht abwenden. Matchwinner für die Platzherren, die erstmals seit 15 Jahren wieder das Pokal-Viertelfinale erreichten, war Maximilian Beier. Der 19-Jährige steuerte wie schon beim 3:0 in der zweiten Runde gegen Fortuna Düsseldorf einen Doppelpack zum Sieg bei (4. und 51.). Der dritte 96-Treffer gelang Sebastian Kerk, der in der 36. Minute einen Handelfmeter verwandelte.