Trotz Doppelpack von Erling Haaland: BVB droht nach Pleite in Gladbach Absturz auf Platz acht

Trotz eines Doppelpacks von Erling Haaland ist Borussia Dortmund im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach leer ausgegangen und hat im Kampf um einen der Champions-League-Plätze einen weiteren Rückschlag erlitten. Drei Tage nach dem enttäuschenden 1:2 bei Bayer Leverkusen zeigte sich der BVB zwar verbessert, unterlag am Freitagabend aber 2:4 (2:2) und findet sich in der Tabelle nur noch auf dem fünften Platz wieder. Theoretisch könnte der Vizemeister an diesem Spieltag sogar noch auf den achten Rang abstürzen. Gladbach verbesserte sich hingegen vorerst auf den vierten Platz und hat mit Blick auf eine neuerliche Königsklassen-Teilnahme nun die bessere Ausgangsposition. Die Tore für die seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagenen Rheinländer erzielten Nico Elvedi (11. und 32.), Ramy Bensebaini (50.) und Marcus Thuram (79.). Haaland hatte in der 22. und 28. Minute getroffen.

Bei den Gladbachern standen zwei Stürmer wieder im Kader, die zuletzt in die Negativ-Schlagzeilen geraten waren. Breel Embolo, der gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen hatte, sowie Thuram, der seinem Gegenspieler Stefan Posch (TSG Hoffenheim) im vergangenen Dezember ins Gesicht gespuckt und anschließend lange gesperrt worden war. Trainer Marco Rose beließ das Duo jedoch zunächst auf der Bank Im Vergleich zum 1:0 gegen Werder Bremen veränderte der Coach seine Startelf dennoch auf drei Positionen. So rückten unter anderem Lars Stindl und Denis Zakaria wieder in die Anfangsformation. BVB-Trainer Edin Terzic nahm gegenüber der Niederlage in Leverkusen ebenfalls einige Veränderungen vor. So durfte Mateu Morey für Thomas Meunier von Beginn an ran.