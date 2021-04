Gladbach-Sportdirektor Eberl verrät: Trainer-Zugang Hütter bekommt keine Ausstiegsklausel

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zu einem durchaus brisanten Duell: Mit Eintracht Frankfurt gastiert Trainer Adi Hütter bei seinem künftigen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, Sky). Hütter übernimmt zur neuen Saison vom aktuellen Trainer Marco Rose, der zu Borussia Dortmund geht. Sowohl der Wechsel von Hütter als auch der von Rose ging über die Bühne, indem der neue Klub von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machte – was bei den Fans für Verstimmung sorgte. In Gladbach wird sich das bei Hütter in Zukunft vorerst nicht wiederholen, wie Sportdirektor Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel klarmachte: "Adi Hütter hat bei uns keine Klausel. Er hat einen reinen Drei-Jahres-Vertrag", verriet Eberl.

