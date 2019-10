Wieder Tabellenführer! Gladbach tanzt sich mit Sieg gegen Eintracht Frankfurt am FC Bayern vorbei

Borussia Mönchengladbach hat in der Bundesliga erneut die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Marco Rose setzte sich am Sonntagabend im Duell der Europa-League-Teilnehmer mit 4:2 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt durch und schob sich mit einem Punkt Vorsprung wieder am FC Bayern vorbei. Die Münchner hatten am Samstag 2:1 gegen Union Berlin gewonnen und dadurch für knapp 24 Stunden den ersten Platz von der Borussia übernommen. Am Sonntagnachmittag war der VfL Wolfsburg daran gescheitert, die Führung im Klassement zu erobern. Die Niedersachsen kamen gegen den FC Augsburg nicht über ein 0:0 hinaus.