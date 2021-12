Frankfurt besiegt Ex-Trainer: Hütter und Gladbach nach Schlagabtausch immer tiefer in der Krise

Trotz eines Blitzstarts gegen Eintracht Frankfurt gerät Borussia Mönchengladbach immer tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter unterlag Eintracht Frankfurt in einer phasenweise turbulenten Partie mit 2:3 (1:1) und musste die vierte Bundesliga-Niederlage nacheinander hinnehmen. Was den Borussen vor dem Hinrunden-Abschluss am kommenden Samstag bei der TSG Hoffenheim zusätzliches Kopfzerbrechen bereitet: In den vergangenen vier Partie kassierte man insgesamt 17 Gegentreffer. Dennoch scheint Hütter, für den die Pleite am Mittwoch gegen seinen Ex-Klub doppelt bitter gewesen sein dürfte, weiter das Vertrauen von Manager Max Eberl zu genießen. Anzeige

Dieser hatte schon vor der Partie betont, dass es "zu einfach" sei, derartige Miseren "immer nur auf den Trainer zu reduzieren". In der Tabelle rutschen die mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestarteten Gladbacher allerdings immer weiter in Richtung der Abstiegsränge. Hütters ehemaliger Klub stabilisiert sich nach anfänglichen Problemen unter Oliver Glasner hingegen zusehends. Nach einem verpatzten Saisonbeginn fuhr die Eintracht bei den Borussen den fünften Sieg in den vergangenen sechs Partien ein. Sollte sich diese Serie auch am kommenden Samstag gegen Mainz 05 fortsetzen, würde man auf einem Europapokalplatz überwintern.

Dabei waren die Gladbacher am Mittwochabend deutlich besser in die Partie gekommen. Schon nach nicht einmal sechs Minuten brachte Florian Neuhaus, der in den vergangenen beiden Spielen noch jeweils 90 Minuten auf der Bank schmoren musste und gegen die Frankfurter in die Startelf zurückkehrte, die Platzherren in Führung. Diese schien man mit in die Pause nehmen zu können - ehe Denis Zakaria bei einem Soloversuch vor der eigenen Defensivreihe den Ball verlor und Rafael Borré den schnellen Gegenstoß mit dem Ausgleich für die SGE abschloss (45.).