Chaos in Istanbul: Gladbach-Fans von türkischer Polizei bedrängt - Einige Festnahmen

Vor dem Spiel von Borussia Mönchengladbach bei Basaksehir Istanbul ist es offenbar zu massiven Ausschreitungen und Problemen mit der türkischen Polizei gekommen. Wie die "Fanhilfe Mönchengladbach" auf ihrem Twitter-Account mitteilt, sollen "hunderte" Gladbach-Fans bei der Partie in der Europa League nicht ins Stadion gelassen worden. Die Polizei habe die entsprechenden Fans sogar festgenommen, weil es am Gästeeingang des Istanbuler Stadions zu einem "Gedränge" gekommen sein soll.

Unhaltbare Zustände am Gästeblockeingang in #Istanbul . Der zwangsweise angeordnete Buskonvoi kam mit massiver Verspätung an, hunderte Fans stehen noch vor dem Tor. Die Polizei hat aufgrund des entstandenen Gedränges mehrere Fans in Gewahrsam genommen. #ibfkbmg

Was war passiert? Laut der Gladbacher Fanhilfe hatten die türkischen Behörden die Fans zu einem Bus-Konvoi zum Istanbuler Basaksehir-Fatih-Terim-Stadion verpflichtet. Der Konvoi soll aber mit massiver Verspätung losgefahren und deshalb erst kurz vor Anpfiff am Stadion angekommen sein. Weil dann aber laut Fanhilfe auch noch einige Drehkreuze am Gästeeingang defekt waren, verpassten viele Fans den Anpfiff und es soll in der Folge zu einem Gedränge an dem Eingang gekommen sein.