Berichte über Zwischenfall im Kabinengang: Zoff zwischen Gladbachs Bensebaini und Bayerns Coman

Als das Spiel am Mittwochabend schon längst entschieden war, kochten die Emotionen auf dem Feld für einen Moment noch einmal hoch. Nach einem Zweikampf an der Seitenlinie in der 80. Minute beim Stand von 5:0 gerieten Bayerns Kingsley Coman und Gladbachs Doppeltorschütze Ramy Bensebaini verbal aneinander, tauschten ganz augenscheinlich keine Nettigkeiten aus. Mitspieler gingen dazwischen, Schiedsrichter Tobias Stieler versammelte die zwei Streithähne und mahnte zur Ordnung. Frust von Coman? Spott von Bensebaini? Womöglich ein bisschen von beidem.

