Gladbach-Profi Florian Neuhaus über Saison-Ziele, DFB-Ambitionen und einen Wechsel zum FC Bayern

Vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gegen den FC Bayern am Freitagabend (20.45 Uhr, DAZN und Sat.1) spricht Nationalspieler Florian Neuhaus im exklusiven Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über seine Saisonziele mit Borussia Mönchengladbach und verrät, was Neutrainer Adi Hütter von Vorgänger Marco Rose unterscheidet. Außerdem blickt der 24-Jährige auf den neuen DFB-Coach Hansi Flick. Der gebürtige Bayer Neuhaus steht seit 2017 in Mönchengladbach unter Vertrag.

SPORTBUZZER: Florian Neuhaus, kommt der FC Bayern nach der holprigen Vorbereitung zum Bundesliga-Start gerade recht? Florian Neuhaus: So würde ich das nicht sagen. Die Bayern haben nun mal sehr viele Nationalspieler, und die sind wegen der EM ein bisschen später eingestiegen, ähnlich wie das bei uns der Fall war. Ungünstig ist vielleicht, dass ihr DFB-Pokalspiel verlegt werden musste. Ein paar Wettkampfminuten hätten ihnen sicher gutgetan.

Joshua Kimmich hat gesagt, man habe "eine gute Bande beieinander". Wie würden Sie Ihr Team charakterisieren? Wir sind natürlich die wilden Fohlen. Wir haben viele junge, hungrige Spieler, die sich weiterentwickeln möchten. Und genau das zeichnet Borussia schon immer aus. Dass Spieler hierherkommen, Erfahrungen sammeln, sich weiterentwickeln und dann irgendwann den nächsten Schritt machen.

Wechsel zum FC Bayern? "Jeder weiß, dass es im Fußball sehr schnell gehen kann"

Ihr nächster Schritt soll irgendwann der FC Bayern sein. Vielleicht sogar noch in dieser Saison? Jeder weiß, dass es im Fußball sehr schnell gehen kann. Ich gehe aber ganz fest davon aus, dass ich in dieser Saison für Borussia spiele.

Persönlich war Ihre letzte Saison bislang die beste. Stimmt, meine persönliche Statistik war erfreulich. Aber man spielt ja Fußball, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Und da war der achte Platz eine ziemliche Enttäuschung.

Enttäuschend war auch Ihre erste EM. Stimmt wieder. Nach dem Testspiel gegen Dänemark, in dem ich getroffen habe, hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Aber auch da ist es leider ganz anders gekommen. Ich habe keine Minute auf dem Platz gestanden, und wir sind bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Das hat mir sehr wehgetan.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen unter Hansi Flick ein, haben Sie schon gesprochen? Ein Gespräch hat es noch nicht gegeben. Aber ein Neustart ist natürlich immer auch eine neue Chance. Ein bisschen stehen wir in der WM-Quali nach dem Nordmazedonien-Spiel schon unter Zugzwang, und umso mehr möchte ich im September voller Tatendrang bei der Nationalmannschaft aufschlagen. Dafür aber gilt es, zunächst einmal mit Borussia erfolgreich zu sein. Und am besten fangen wir damit gleich gegen die Bayern an.

Was ist drin in dieser Saison? Sollte Borussia 2022/2023 wieder im Europapokal vertreten sein, wäre es sicher eine gute Saison gewesen. Vielleicht ist es auf dem Weg dorthin sogar ein Vorteil, dass wir jetzt nicht international spielen und keine englischen Wochen haben. Wenn man ehrlich ist, war es im vergangenen Jahr für manche von uns Neuland, mittwochs in Ma­drid und samstags in Augsburg zu spielen. Jetzt gibt es immer nur ein Highlight, das Bundesliga-Spiel am Wochenende.

Was ist ihnen geblieben von der kurzen Ära unter Marco Rose? Dass ich unter ihm einen dominanteren Spielstil verinnerlichen konnte und einen weiteren Schritt nach vorne gemacht habe. Überhaupt hatte ich immer einen guten Draht zu ihm. Es ist total schade, dass trotz der Champions-League-Teilnahme vor allem wohl der achte Platz im Gedächtnis bleiben wird. Das aber wird der Zeit mit ihm meiner Meinung nach auf keinen Fall gerecht.

Hatten Sie nicht das Gefühl, von ihm im Stich gelassen worden zu sein? Überhaupt nicht. So ist das Geschäft eben. Ich glaube, dass man als Spieler nicht den Fehler machen darf, in Bezug auf einen Trainer zu große Emotionen zuzulassen. Natürlich ist ein Trainer eine zentrale Person im Verein, aber auch Trainer kommen und gehen eben, wie die Spieler.

Wie nehmen Sie Adi Hütter wahr? Sehr positiv bisher. Er hat klare Vorstellungen, die er auch klar kommuniziert. Das mag ich. Und wenn man es so nennen will, dann ist er eher der Typ autoritärer Trainer. Aber auch das gefällt mir, weil man immer genau weiß, woran man bei ihm ist.