Mögliches 3:3 gegen Inter aberkannt: Gladbach-Trainer Marco Rose kritisiert Schiedsrichter-Leistung

Marco Rose hatte Gesprächsbedarf. Nach dem 2:3 gegen Inter Mailand eilte der Trainer von Borussia Mönchengladbach auf das Feld. Sein Ziel: Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden. Rose redete, Rose gestikulierte, Rose konnte aber nichts mehr ändern. Der Referee hatte einem Treffer von Alassane Plea kurz vor dem Ende die Anerkennung verweigert (83.), weil Breel Embolo bei dem Schuss nach Meinung des Unparteiischen aus dem Abseits heraus entscheidend in das Spiel eingegriffen hatte. Rose war im DAZN-Interview komplett anderer Ansicht: "Breel hat den Torwart nicht behindert und befindet sich nicht in dessen Sichtfeld. Daher ist es egal, ob er im Abseits steht."

Es wäre das 3:3 und Pleas drittes Tor an diesem Abend gewesen. Durch ein Remis hätte sich die Gladbacher Ausgangslage vor dem abschließenden Champions-League-Gruppenspiel am kommenden Mittwoch bei Real Madrid zumindest ein wenig verbessert. Zum vorzeitigen Weiterkommen hätte am Dienstag aber nur ein Sieg gegen Inter gereicht. Nun muss gerechnet werden. Ein Punkt bei Spaniens Rekordmeister würde aber in jedem Fall zum ersten Überwinter der Gladbacher in der Königsklasse genügen.