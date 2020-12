Gladbach-Manager Max Eberl vor Duell mit ManCity im Angriffsmodus: "Denke nicht, dass City 'Hurra' schreit"

Die starken Auftritten in der Gruppenphase der Champions League haben Borussia Mönchengladbach selbstbewusst gemacht. Folglich reagieren die Rheinländer auch mit einer Mischung aus Gelassenheit und Angriffslust auf den seit Montagmittag feststehenden Achtelfinal-Gegner : Manchester City mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola. "Das ist ein super-spannendes Los", sagte Sportdirektor Max Eberl bei Sky: "Wir sind in einer schwierigen Gruppe weitergekommen. Daher denke ich nicht, dass City 'Hurra' schreit".

Eberl betonte, dass die Mannschaft in der Runde der letzten 16 Teams hoffentlich frischer auftreten werde, als zum Abschluss der Gruppenphase in der vergangenen Woche. Dort unterlag der Bundesliga -Achte bei Real Madrid mit 0:2 und musste bis zum Ende um die erstmalige Teilnahme am Königsklassen-Achtelfinale zittern. Aufgrund des 0:0 im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk konnten Trainer Marco Rose & Co. aber jubeln . Jetzt wolle man versuchen "City zu schlagen", meinte Eberl.

Die Partien finden im kommenden Februar und März statt. Die Borussia hat im Hinspiel Heimrecht und muss in der zweiten Partie in Manchester ran. Erfahrungen mit dem kommenden Gegner haben die Gladbacher in der Königsklasse bereits gesammelt - viel zu holen, gab es dabei allerdings nicht. In den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 traf man jeweils in der Gruppenphase auf die Engländer. Drei von vier Partie verloren die Borussen. Einmal erkämpfte man ein Remis.