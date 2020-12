Emotionaler Ausnahmezustand vor dem iPad - Gladbach-Kapitän Lars Stindl: "Ein kleines Wunder"

"Wahnsinn, Wahnsinn", stammelte Gladbach-Kapitän Lars Stindl nach der nervlichen Belastungsprobe ins DAZN-Mikrofon: "Wir machen unser schlechtestes Spiel der Vorrunde und kommen trotzdem weiter. Dass wir uns in so einer Gruppe für das Achtelfinale qualifizieren, ist herausragend. Wir haben nicht die gewünschte Leistung gezeigt, aber es war auch ein bockstarker Gegner. Jetzt sind wir einfach froh, dass wir dieses kleine Wunder geschafft haben." Das Wunder heißt Platz zwei in Gruppe B. Gladbach überwintert erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Königsklasse und liegt am kommenden Montag in einem der beiden Lostöpfe, wenn es darum geht, wie es im wichtigsten Klubwettbewerb Europas weitergeht.