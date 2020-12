Gladbach will gegen Real "Historisches" schaffen - Madrid setzt auf Kapitän Sergio Ramos

Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach hat sein Team nach der Ankunft in Madrid am Dienstag noch einmal auf das Endspiel ums Weiterkommen in der Champions League bei Real eingeschworen. "Es gibt keinen Grund, nervös zu sein", sagte Rose vor der Partie am Mittwoch: "Wir sind bereit für dieses Spiel." Mit einem Punkt beim aktuellen Tabellendritten Real Madrid hätte der Spitzenreiter der Gruppe B den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse sicher. "Wir können etwas Historisches für uns schaffen. Wir freuen uns auf unsere Aufgabe und wollen die Ausgangslage für uns nutzen", meinte Rose.

Anzeige