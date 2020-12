Gladbach zittert sich trotz Niederlage bei Real Madrid ins Achtelfinale - FC Bayern siegt gegen Moskau

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

Borussia Mönchengladbach hat sich ins Achtelfinale der Champions League gezittert. Der Bundesliga-Siebte verlor am abschließenden Spieltag der Gruppenphase zwar 0:2 (0:2) bei Real Madrid, profitierte aber vom 0:0 im Parallel-Spiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk. Hätte es in der Partie zwischen den Italienern und den Ukrainern einen Sieger gegeben, wäre die Borussia im kommenden Jahr nur noch in der Europa League vertreten gewesen. So beendete Gladbach die Vorrunde aber aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs mit Donezk auf Rang zwei der Gruppe B und steht zum ersten Mal in der Geschichte der Königsklasse in der Runde der letzten 16 Mannschaften.

