Erneute Gladbach-Gala gegen Schachtjor Donezk - Einzug ins Achtelfinale der Champions League winkt

Borussia Mönchengladbach hat seine Ambitionen auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League eindrucksvoll untermauert. Nachdem der Bundesliga-Siebte das erste Duell mit Schachtjor Donezk vor rund drei Wochen mit 6:0 gewonnen hatte, ließ man dem ukrainischen Meister auch beim 4:0 (3:0) im Rückspiel keine Chance. Vor den beiden abschließenden Vorrundenspielen verteidigten die Gladbacher damit ihre Tabellenführung in der mit Real Madrid und Inter Mailand äußerst prominent besetzten Gruppe B. In der nächsten Partie am kommenden Dienstag gegen Inter könnte die Borussia das erstmalige Überwintern in der Königsklasse bereits perfekt machen.

