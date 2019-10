Gladbach-Boss Max Eberl nach Skandal in Rom: Kritik an Polizei - und den eigenen Fans

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat nach den Unruhen rund um das Europa-League-Spiel bei der AS Rom (1:1) Kritik am Vorgehen der italienischen Sicherheitskräfte, aber auch an den eigenen Fans geäußert. Den 46-Jährigen ärgerte, dass die Borussia-Anhänger den aus Sicht des Vereins unverhältnismäßigen Polizei-Einsatz gegen die mitgereisten Gladbacher offenbar erst provoziert hatten - und zwar durch das Abbrennen von Pyrotechnik.