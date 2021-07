Gladbach zahlte 7,5 Millionen Euro für ihn: Trainer Hütter verteidigt Ablöse und spricht über Titel-Ambitionen

Es war eines der Themen in dieser Sommer-Pause: Mehrere Bundesliga-Klubs haben Millionen-Beträge in die Hand genommen, um neue Trainer zu verpflichten . Der FC Bayern zahlte 25 Millionen Euro Ablöse für Julian Nagelsmann an Leipzig. Der BVB ließ sich den vorherigen Gladbacher Marco Rose 5 Millionen Euro kosten. Und Borussia Mönchengladbach selbst überwies 7,5 Millionen Euro festgeschriebene Ablöse für Adi Hütter an Eintracht Frankfurt – eine Summe, die auch für ihn zunächst hoch erscheint, wie der 51-Jährige nun im Bild-Interview verriet: "Als wir den Vertrag damals gemacht haben, war es der Eintracht und meinem Berater wichtig, eine Ausstiegs-Klausel drin zu haben. Als ich den Vertrag dann durchgeblättert habe, musste ich selber schmunzeln: Wer soll denn 7,5 Millionen für mich bezahlen?"

Mit Eberl habe er auch schon darüber gesprochen, dass die Fohlenelf unter seiner Leitung Titel gewinnen soll: "Ja, gleich beim ersten Gespräch", sagte Hütter und erklärte: "Man muss schon versuchen, solche Ziele anzupeilen und daran glauben, dass man das schaffen kann. Wenn Du Deine Ziele jedes Jahr erreichst, hast Du sie vielleicht zu niedrig gesteckt." Der Österreicher neigt zu großen Ambitionen: "Ich bin einer, der sich gerne hohe Ziele steckt, auch wenn man daran scheitern kann", sagt er. "Aber ich bin so wahrscheinlich immer noch weiter als mit einem niedrigen Ziel, das ich möglicherweise einfacher erreichen kann." In der abgelaufenen Saison war man als Tabellen-Achter von einem Titel weit entfernt, im DFB-Pokal war im Viertelfinale Schluss, in der Champions League im Achtelfinale. In dieser Spielzeit startet die Borussia beim 1. FC Kaiserslautern in den Pokal. In der Bundesliga geht es zum Auftakt gegen Meister FC Bayern.