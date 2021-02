Rose-Abschied in Gladbach: Salzburg-Trainer Jesse Marsch äußert Interesse an Bundesliga-Job

Letztgenannter äußerte sich wenige Tage vor der Verkündung des Rose-Wechsels auf SPORT BUZZER-Nachfrage als durchaus interessiert an einem Engagement in der Bundesliga : "Ich finde die Bundesliga eine super Liga. Ich mag das Niveau, die Stadien, die Fußball-Kultur. Mein Jahr als Co-Trainer in Leipzig war großartig. Es ist immer ein Kompliment, wenn ich meinen Namen im Zusammenhang mit einem Trainer-Posten in Deutschland lese. Das hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Deshalb sehe ich die Bundesliga als eine überragende Chance für mich.“

Der 47 Jahre alte US-Amerikaner aus Racine im Bundestaat Wisconsin folgte in Salzburg auf Rose, als der zur Saison 2019/2020 nach Mönchengladbach wechselte. Ein Fakt, den er im Zuge der aktuellen Gerüchte mit Humor nimmt: "Auffällig ist auf jeden Fall, dass mein Name immer direkt hinter dem von Marco fällt. So war es hier in Salzburg auch." Vor seiner Zeit beim Red-Bull-Konzernklub in Österreich war er ein Jahr Co-Trainer bei RB Leipzig. In den USA trainierte er zuvor unter anderem dreieinhalb Jahre lang die New York Red Bulls – und damit einen weiteren Fußball-Standort des Brauseherstellers.