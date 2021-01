Bericht: Gladbach mit Top-Talent Kouadio Manu Koné einig - Millionen-Transfer offenbar vor Abschluss

Auch französische Medien berichten übereinstimmend von Verhandlungen zwischen Gladbach und Toulouse. Die ebenfalls interessierte AC Mailand wäre im Werben um den Teenager damit aus dem Rennen. Koné kam in der laufenden Spielzeit der Ligue 2 zu 17 Einsätzen (ein Tor) und sammelte in seiner noch jungen Karriere auch schon Erstliga-Erfahrung . Im Mai 2019 kam er erstmals in der Ligue 1 zum Einsatz. In der Folge-Saison bestritt er 13 Spiele in Frankreichs höchster Spielklasse, stieg mit Toulouse jedoch ab.