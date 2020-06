Breite Brust nach Champions-League-Quali: Gladbach-Manager Max Eberl mit forscher Transfer-Ansage

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League geht Borussia Mönchengladbach mit breiter Brust in die Personalplanungen für die kommende Saison. "Wir wollen und wir werden keine Leistungsträger abgeben. Wir wollen und wir werden diese Mannschaft behalten", sagte Manager Max Eberl nach dem 2:1 zum Saisonabschluss gegen Hertha BSC und erteilte etwaigen Begehrlichkeiten anderer Klubs schon jetzt eine klare Absage. In den vergangenen Monaten war vor allem Mittelfeld-Stratege Denis Zakaria immer wieder mit europäischen Top-Adresse in Verbindung gebracht worden. Auch Stürmer Marcus Thuram, der eine starke Debüt-Saison bei den Rheinländern hinlegte, dürfte das Interesse anderer Vereine geweckt haben.