Alassane Pléa gegen Bochum bärenstark: Gladbach nach Bayern-Gala weiter im Aufschwung

Borussia Mönchengladbach hat den Schwung aus dem 5:0 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern mit in die Bundesliga genommen. Fünf Tage nach der Cup-Gala besiegte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter den VfL Bochum mit 2:1 (2:0) und verbesserte sich nach dem bisher insgesamt eher durchwachsenen Saisonverlauf zumindest auf den zehnten Tabellenplatz. Für die Bochumer war die Pleite nach einem kurzen Zwischensprint hingegen wieder ein Dämpfer. Zuvor hatte der Aufsteiger seine vergangenen zwei Punktspiele gewonnen und unter der Woche den FC Augsburg aus dem Pokal geworfen. Aufgrund des Rückschlags in Gladbach rangiert der VfL nun nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz.

Für die frühe Führung der Borussia sorgte am Sonntagabend ein Spieler, der gegen die Bayern nicht von Beginn an spielen durfte und gegen Bochum als einziger Neuer in die Startelf rückte: Der in dieser Saison oft formschwache Alassane Pléa bekam von Hütter erstmals seit rund sechs Wochen wieder eine Chance in der Anfangsformation und rechtfertigte schnell das Vertrauen des Coaches. Nach Flanke von Joe Scally nutzte der Stürmer den Platz, den ihm die Bochumer ließen, und köpfte das 1:0 (12.). Es war sein zweiter Treffer der Spielzeit. Auch am zweiten Treffer durch Jonas Hofmann war Pléa beteiligt. Der Franzose legte auf und der deutsche Nationalspieler vollstreckte (40.). Kurz vor dem Ende kam Bochum durch Danny Blum noch einmal heran (86.).

Obowohl die Gladbacher schon zur Pause eine beruhigende Führung herausgespielt hatten, war der Auftritt insgesamt keinesfalls so dominant wie unter der Woche gegen die Bayern. Zwar agierte Hütters Elf überlegen und kam neben den Treffern zu weiteren Chancen, doch die Bochumer wehrten sich und hatten ihrerseits die eine oder andere Möglichkeit. Insgesamt war der VfL im Abschluss aber immer wieder zu ungenau und fahrig. Nach dem Seitenwechsel bot sich über weite Strecken ein ähnliches Bild. Die besten Chancen auf Gladbacher Seiten hatten Pléa (53.) und Lars Stindl (74.). Bei Bochum kam Vassilis Lampropoulos per Kopf einem Treffer nahe - sein Versuch klatsche jedoch gegen den Pfosten des Borussen-Tores (71.). So konnten die Gäste erst kurz vor dem Ende das erste und einzige Mal jubeln. Blum zirkelte einen Freistoß vom rechten Strafraum-Eck ins Netz.