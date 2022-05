"Das macht man nicht": Gladbach-Boss Virkus kontert Kritik von Matthias Ginter – Hütter reagiert zurückhaltend

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat sich vom Verhalten von Matthias Ginter nach seinem feststehenden Wechsel zum SC Freiburg enttäuscht gezeigt. "Ich habe gelernt, nie schlecht über andere Menschen und über den alten Arbeitgeber zu sprechen. Das macht man nicht, und das habe ich Matze auch klar so gesagt", sagte Virkus am Donnerstag. Er sei zum Zeitpunkt der Verhandlungen noch nicht eingebunden und "wäre das angegangen", räumte Virkus ein: "Aber das muss er mit sich selbst ausmachen." Trainer Adi Hütter erklärte: "Es gibt Leute, die solche Dinge nach außen kommunizieren. Ich finde, es ist am besten, wenn man dazu wenig sagt."

