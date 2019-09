Vom Schalke-Sorgenkind zum Gladbach-Star: Deshalb startet Breel Embolo plötzlich durch

Bei der Frage, wie er aus dem frustrierten Dauer-Patienten Breel Embolo einen sportlich überzeugenden Strahlemann geformt habe, blickte Marco Rose verschwörerisch drein. „Das wollte ich euch immer schon sagen“ , begann der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:0-Derbysieg beim 1. FC Köln in ernstem Ton: „Wir waren drei Wochen zusammen in Urlaub.“ Dann musste Rose selbst lachen und löste auf. „Gar nix habe ich gemacht“, beteuerte er: „Wir haben nur ganz viel geredet.“

Das Embolo-Erfolgsrezept? "Versuche, meine Wucht einzubringen"

Das reichte offenbar. Denn die Entwicklung des Schweizers von der stillen Randfigur zum euphorischen Leistungsträger ist in der Tat beachtlich. Vor allem in der Kürze der Zeit. „Ich versuche einfach, meine Wucht einzubringen“, sagte der 22-Jährige am Samstag. Nach zwei Toren in den ersten drei Spielen und einer hervorragenden Derby-Leistung mit starkem Solo vor dem Siegtor durch Alassane Plea (14.) wollte Embolo keine Lautsprecher-Ansagen machen. Doch sein Strahlen sagte mehr als alle Worte. Embolo ist angekommen, erleichtert, befreit vom auf Schalke allgegenwärtigen Druck der hohen Ablöse und Erwartungen.