Bericht: Gladbach mit Interesse an US-Talent Brenden Aaronson - Konkurrenz aus der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim, SC Freiburg und Eintracht Frankfurt - die Liste der Interessenten ist angeblich lang. Brenden Aaronson steht wohl vor einem Wechsel in die Bundesliga. Der 19-Jährige spielt aktuell für Philadelphia Union in der MLS. Seinen Marktwert schätzt das Portal transfermarkt.de auf 1,3 Millionen Euro.

Wie die Bild berichtet, soll Gladbach die besten Chancen auf einen Transfer des US-Talents besitzen. Der Grund: Trainer Marco Rose kennt Philadelphias Sportchef Ernst Tanner noch aus seiner Zeit in Salzburg. Der Kontakt soll offenbar bei den Verhandlungen helfen. Doch Tanner war schon schon als Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim beschäftigt. Zudem steht Philadelphias Co-Trainer Oka Nikolav immer noch in einem engen Austausch mit Ex-Klub Eintracht Frankfurt.

Nikolov über Aaronson: "Muss torgefährlicher werden"

Neustart für Wolf in Gladbach

Transfer-Ausgaben müssen die Fohlen wohl im Laufe der Saison einplanen. Die Leihgebühr von Hannes Wolf beträgt 1,5 Millionen Euro, bei 15 Einsätzen wird laut Bild eine zusätzliche Zahlung von 9 Millionen Euro fällig. Für Wolf ist es auch ein Neustart in die Bundesliga. Mit seinen 21 Jahren hatte er zuletzt mit schweren Verletzungen zu kämpfen und kam dann in Leipzig unter Trainer Julian Nagelsmann nicht so richtig in die Gänge.