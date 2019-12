Embolo-Show gegen Freiburg: Gladbach stürmt zurück an die Tabellenspitze

Zwei Tore, eine Vorlage: Beim 4:2- (2:1) Heimsieg von Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg hat Gladbach-Stürmer Breel Embolo eine wahre Tor-Show abgeliefert - und seinen Klub so wieder an die Spitze der Bundesliga-Tabelle geführt. Dank der Treffer von Marcus Thuram (3. Minute) , Neuzugang Embolo (46., 71.) und Patrick Hermann (51. - von Embolo vorbereitet) verdrängten die Fohlen RB Leipzig wieder von der Tabellenspitze. Die Leipziger hatten diese Position durch einen 3:2-Sieg beim SC Paderborn am Samstag eingenommen. Für die Freiburger erzielten Jonathan Schmid (6.) und Lucas Höler (58.) die Tore. Der Ex-Schalker Embolo konnte sich sogar den Luxus leisten, einen Elfmeter zu verschießen (49.).

Gladbach ist mit dem verdienten Sieg im offenen Schlagabtausch gegen die Breisgauer die Wiedergutmachung für die 0:2-Pleite in der Vorwoche gegen Union Berlin gelungen. Der SC Freiburg, der mit einem Sieg am FC Bayern hätte vorbei ziehen können, rutscht durch die Niederlage auf Platz sechs der Tabelle ab.

Gladbach und Freiburg mit Blitz-Start

Mit gleich fünf Änderungen in der Startelf versuchten die Gladbacher die zuletzt starken Belastungen besser zu verteilen. So kehrten die beiden Innenverteidiger Nico Elvedi und Tony Jantschke in die Viererkette zurück, Embolo rückte erstmals seit sechs Spielen wieder in die Startelf, dafür erhielt Alassane Pléa eine Pause.

Trotz der Umstellungen nutzte die neuformierte Borussen-Elf gleich die erste Möglichkeit zur 1:0-Führung, als Thuram nach einem Freistoß von Laszlo Benes aus kurzer Distanz traf. Zuvor hatte Nico Schlotterbeck, der seinen 20. Geburtstag feierte und neu ins Freiburger Team rückte, die erste Chance für die Gäste, scheiterte aber an Torhüter Yann Sommer. Gladbachs Keeper war kurz darauf allerdings machtlos, als den Freiburgern durch einen Freistoß von Schmid schnell der 1:1-Ausgleich gelang.