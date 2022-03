"Einige denken immer noch, sie spielen Champions League": Matthäus kritisiert Charakter der Gladbach-Profis

Nach dem abermaligen Rückschlag für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga hat TV-Experte Lothar Matthäus den Charakter der Profis infrage gestellt. "Einige Gladbacher denken immer noch, sie spielen in der Champions League wie vor nicht allzu langer Zeit gegen Real oder Inter", erklärte der ehemalige Gladbach in seiner Sky-Kolumne. So müsse man sich klar werden, dass man sich inzwischen "auf Augenhöhe" mit Klubs wie dem FC Augsburg, Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart befinde. "Statt in der Champions League allerdings im Abstiegskampf. Und diese Teams machen es aktuell um einiges besser. Schlimm genug", so das kritische Resümee des 60-Jährigen. Anzeige

Gladbach hatte am Samstag eine 2:0-Führung gegen den Tabellenvorletzten VfB Stuttgart aus der Hand gegeben und noch mit 2:3 verloren. Der Abstand zu Relegationsplatz 16 beträgt nurmehr vier Punkte. "Ich mache mir Sorgen um meine Borussia. Das große Problem ist der Charakter. Auch wenn viele Zukunftsfragen ungeklärt sind und der Trainer mit seinen Personalentscheidungen wichtige Spieler vergrault hat, sollten Profis daran denken, dass auch die anderen Klubs sehen, wie sie sich verhalten, wenn sie unzufrieden sind", erklärte Matthäus, der von 1979 bis 1984 selbst für die Borussia spielte. "Ich würde Spieler nicht verpflichten, die aus purem Egoismus und gekränkter Eitelkeit die Kollegen Woche für Woche im Stich lassen."

Bereits unmittelbar nach dem Ende des Stuttgart-Spiels hatte er die auffällige Lustlosigkeit von Gladbach-Stürmer Marcus Thuram moniert. Matthäus erklärte, davon auszugehen, "dass Gladbach in Zukunft wieder diesen anderen Weg gehen will mit Spielern aus dem eigenen Fohlenstall, mit jungen talentierten Spielern von außerhalb und eben nicht mehr dann mit Spielern, die einfach keinen Bock mehr haben - wie Thuram." Seine schonungslose Analyse mit Blick auf die gesamte Mannschaft: "Sie sind kein Team und sie spielen nicht mit der Leidenschaft, mit der man in dieser Situation spielen muss, in der sie sich befinden, denn sie sind noch dabei im Abstiegskampf."

Matthäus: Ob Virkus Bundesliga kann, "wird man sehen" Bemerkbar mache sich bei der Borussia auch das Fehlen des Ende Januar zurückgetretenen Sportdirektors Max Eberl: "In Gladbach fehlt jetzt natürlich die führende Hand von Max Eberl. Der hat jahrelang alles zusammengehalten, Konflikte gelöst oder moderiert und auch mal die Mannschaft in die Pflicht genommen. Aber jetzt müssen sie es ohne ihn schaffen", führte Matthäus in seiner Sky-Kolumne weiter aus. Ob Eberl-Nachfolger Roland Virkus der Aufgabe gewachsen sei, werde sich zeigen. "Der neue Manager hat meines Wissens herausragende Arbeit in seiner vorherigen Rolle geleistet. Ob er Bundesliga kann, wird man sehen", erklärte Matthäus.

