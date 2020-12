Gladbach-Profi Christoph Kramer nach "klarer Fehlentscheidung" aufgebracht: "Der absolute Wahnsinn"

Kurz nach dem Abpfiff reichte die Kraft nicht einmal mehr zum Jubeln. Angeführt von Matchwinner Lars Stindl schleppten sich die Profis von Borussia Mönchengladbach in die Kabine. Das 3:3 (1:3) am Dienstagabend bei Eintracht Frankfurt bot aber auch einige Gesprächsthemen. Neben den Gerüchten um einen möglichen Abgang von Marco Rose zu Borussia Dortmund, reagierte besonders Christoph Kramer aufgebracht auf eine entscheidende Aktion im Spielverlauf.

"Mir wurde die Szene in meiner Karriere zwei Millionen Mal abgepfiffen, ich traue mich gar nicht mit dem Videoassistenten, dass der Ball noch rollt. Bei uns hören zwei auf zu laufen. Klar kann man sagen, der Ball ist noch nicht drin, es ist noch 70 Meter weg. Es ist eine klare Fehlentscheidung, ich sage es ihm noch, bitte guck es dir an, der Ball rollt. Er hat es nicht gemacht. Und ein Tor gegen diese Frankfurter Mannschaft stellt den Spielverlauf dermaßen auf den Kopf", kommentierte Kramer gegenüber Sky nach der Partie.

Der Weltmeister von 2014 reagierte auch verärgert darauf, dass der VAR gar nicht eingreifen durfte. "Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja ein Regelbuch, wie kann man in diese Situation nicht reingehen? Dann ist es regeltechnisch in Ordnung, aber mit ein wenig Fingerspitzengefühl soll er bitte mal rausgehen, gucken oder sagen: Ja, der Ball rollte. Ich bin sicher, dass er wusste, dass der Ball rollte. In meinen Augen geht es nicht. Mir wurde das hunderttausend Mal abgepfiffen", kritisierte Kramer.