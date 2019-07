Verletzungs-Schock für Gladbach: Weltmeister Christoph Kramer fällt lange aus

Das ist eine bittere Verletzung für Borussia Mönchengladbach : Der Europa-League -Teilnehmer muss einige Zeit auf Mittelfeldspieler Christoph Kramer verzichten. Der 28-Jährige hat sich am Mittwoch im Training nach einem Zusammenprall einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.

Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Gladbach-Trainer Marco Rose schon vor Diagnose wegen Christoph Kramer besorgt

Das ergaben die Untersuchungen am Donnerstag. Wie der Klub mitteilte, fällt der Mittelfeldspieler vorerst aus. Der 28 Jahre alte Kramer war bereits in der vergangenen Saison mit einer Verletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen ausgefallen. Jetzt wird Kramer wohl den Saisonstart verpassen.