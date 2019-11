Gladbach-Boss Eberl über Wechsel von Cuisance zum FC Bayern: "Lieber einen sauberen Kader haben..."

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat sich knapp drei Monate nach dem Wechsel von Michael Cuisance zum FC Bayern München erneut über den 20-jährigen Franzosen geäußert. Die Entscheidung von Cuisance, die Borussia zu verlassen, ist für Eberl nach wie vor unverständlich: " Das haben wir ihm drei Monate gesagt, dass er besser hier geblieben wäre , da er in Gladbach einen Verein gefunden hatte, wo er sich entwickeln kann", betonte Eberl in einem Interview mit Sport 1.

Zwar lobte der Sportdirektor auch die "großartige Entwicklung", die Cuisance am Niederrhein genommen habe. Jedoch hatte Eberl das Gefühl, dass der Youngster inbesondere nach der etwas schwächeren Saison 2018/2019 mit nur elf Bundesliga-Einsätzen zu schnell zu viel wollte. Für den Sportdirektor war das "völlig normal in der Entwicklung eines Spielers", zumal Cuisance in seinen jungen Jahren trotzdem schon auf fast 50 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse kommt. Aber, so Eberl weiter: "Er hat sich damit aber nicht zufrieden geben wollen und für sich andere Ziele im Kopf gehabt. Diese hat er jetzt verfolgt. Er besaß großes Potenzial."