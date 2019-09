Bericht: Gladbach-Wechsel geplatzt - Spanien-Talent Olmo nennt Zagreb-Forderung "übertrieben"

Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

"Ich habe nichts zu verbergen: Ich wollte Dinamo verlassen, weil ich bei einem stärkeren Klub in einer der Top-5-Ligen den nächsten Schritt machen wollte. Ich dachte, dieser Sommer wäre der beste Zeitpunkt, um zu gehen - auch für Dinamo", erklärte der 21-Jährige der kroatischen Zeitung Sportske Novosti und betonte: "Ich weiß nicht, wie alles ablief. Vielleicht hat Dinamo eine zu hohe Ablöse verlangt, vielleicht wollten auch wir zu viel Geld von einem interessierten Verein. Mein Vater und Berater hat sich darum gekümmert, da müssen Sie ihn fragen. Vielleicht habe ich mich zu wenig eingesetzt, um einen Transfer zu realisieren."

FC Bayern pulverisiert Umsatz-Rekord: So viel Geld erwirtschaftete der FCB 2018/19

Mehrere Top-Klubs wie dem FC Bayern , Manchester United oder Ajax Amsterdam sollen Interesse gezeigt haben , ein konkretes Angebot soll laut Sportske Novosti aber nur Bundesligist Borussia Mönchengladbach abgegeben haben. 20 Millionen Euro soll die Offerte wert gewesen sein - offenbar zu wenig für Dinamo Zagreb, das laut übereinstimmenden Medienberichten 40 Millionen Euro gefordert haben soll. "Ich finde diese Zahl zu hoch! Nicht, weil ich denke, dass ich weniger wert bin, sondern weil ich immer noch in der kroatischen Liga spiele und ausländische Vereine darauf achten. Realistisch gesehen ist es für einen Spieler in der Liga schwierig, diesen Preis zu erzielen. Ich denke, dass das ein bisschen übertrieben ist."

Olmo will sich auf Dinamo Zagreb konzentrieren

Inzwischen ist das Transferfenster in den Ligen geschlossen. Ein Wechsel wäre erst wieder im Winter möglich, wenn europäische Vereine erneut nach Verstärkungen suchen dürfen. Bis dahin werde Olmo, der in der vergangenen Saison zwölf Tore und neun Vorlagen in 44 Pflichtspielen sammelte, sich nach eigener Aussage auf Dinamo Zagreb konzentrieren.