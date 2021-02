Gladbach nach Derby-Pleite gegen Köln bedient - Rose und Stindl verteidigen XXL-Rotation 

Zu viel rotiert? Borussia Mönchengladbach hat es durch der Niederlage im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln verpasst, unmittelbaren Anschluss an die Champions-League -Plätze zu halten. Überraschend verlor die Mannschaft von Marco Rose mit 1:2 (1:1) gegen den abstiegsgefährdeten Rivalen - und das auch noch im Borussia-Park. Rose verzockte sich: Mit einer "Zweitbesetzung" nach gleich sieben Änderungen in der Startelf kam die Borussia vom Erfolgsweg ab und musste nicht nur die erste Pflichtspiel-Niederlage 2021, sondern auch die erste Derby-Pleite gegen den FC seit drei Jahren einstecken. "Die Leistung hat nicht gereicht, um das Spiel zu gewinnen", sagte Rose verärgert.

Vor der Partie hatte der angeblich vom BVB umworbene Coach zur XXL-Rotation gegriffen: Gegen Köln erhielt unter anderem Routinier Tony Jantschke erstmals seit Ende November wieder einer Chance von Beginn an. Zudem rotierten im Vergleich zum 2:1-Pokalsieg beim VfB Stuttgart am Mittwoch auch Yann Sommer, Oscar Wendt, Patrick Herrmann, Breel Embolo, Hannes Wolf und Denis Zakaria in die Anfangsformation. Christoph Kramer, Marcus Thuram, Alassane Plea, Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini (alle fünf in der zweiten Halbzeit eingewechselt) Tobias Sippel und Nico Elvedi saßen dagegen zunächst nur auf der Bank. Dass viele Stars nicht von Beginn an spielten, wollte Rose allerdings als Grund für die Niederlage gelten lassen: "Ich kenne die Jungs. Ich habe Vertrauen. Die Jungs haben im Training einen sehr guten Eindruck gemacht", verteidigte der Coach seine Spieler. "Wir arbeiten viel mit Prinzipien. Die Jungs wissen, worum es geht. Es lag nicht an den Umstellungen."