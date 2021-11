Gladbach bestätigt Diagnosen: Elvedi und Embolo fallen in den kommenden Wochen verletzt aus

Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Nico Elvedi und Stürmer Breel Embolo verzichten. Beide Schweizer Nationalspieler verletzten sich beim 1:1 am Freitagabend in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Der 25 Jahre alte Elvedi erlitt eine Bandverletzung an der Gelenkkapsel/Fußwurzel, wie die Borussia am Samstag mitteilte. Der 24-jährige Embolo zog sich eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu.

