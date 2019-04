Wegen Nachfragen zu Lars Stindl: Gladbach-Trainer Dieter Hecking bricht Sky-Interview ab

Bei Dieter Hecking haben die sportliche Misere der Borussia und die turbulente Woche mit seinem zum Saisonende angekündigten Aus bei den Gladbachern offenbar Spuren hinterlassen. Der Trainer brach ein Gespräch mit dem TV-Sender Sky nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Werder Bremen am Sonntag erbost ab und verließ schnurstracks die Interviewzone. Reporter Marcus Lindemann hatte wiederholt nach der sportlichen Situation von Borussia-Kapitän Lars Stindl gefragt. Hecking, der den Mittelfeldspieler erst in der Schlussphase eingewechselt hatte, gefiel das Nachhaken des Journalisten gar nicht.

In der folgenden Pressekonferenz sagte der Coach über den Verzicht auf Stindl: „Das war eine meiner schwersten Entscheidungen, weil er mein Kapitän ist.“ Hecking wies darauf hin, dass der Spielführer zuletzt nicht seine normale Form erreicht habe. Gladbach ist seit drei Spielen ohne Sieg und verliert im Kampf um die Teilnahme an der Champions League zunehmend an Boden. Eintracht Frankfurt ist als Tabellenvierter nun schon um vier Punkte enteilt.