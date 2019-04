Gladbach-Sportdirektor Eberl über Hazard-Abgang zum BVB: Er will uns verlassen

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hat den möglichen Abgang von Thorgan Hazard kommentiert . "Wir haben Thorgan schon vor längerer Zeit signalisiert, dass wir mit ihm verlängern möchten, aber darauf ist er nicht eingegangen. Er hat uns nun informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte und dass er Borussia nach fünf Jahren verlassen will, weil er für sich den nächsten Schritt machen möchte ", wird Eberl auf der Hompage der Gladbacher zitiert. Zugleich fügte er aber noch hinzu: " Er hat aber noch einen Vertrag bei uns bis 2020 und in dem gibt es keine Ausstiegsklausel ."

Zuletzt hatte der kicker berichtet, dass Hazard bereits beim Bundesligakonkurrenten Borussia Dortmund im Wort stehen soll . Demnach werde der Gladbacher den BVB im Sommer verstärken, es sollen angeblich 40 Millionen Euro Ablöse fließen. Auch der FC Liverpool soll an Hazard interessiert sein . "Mögliche Interessenten müssen uns eine Ablösesumme bieten, die seinem Wert als herausragender Offensivspieler in der Bundesliga und Stammspieler in einer der besten Nationalmannschaften der Welt gerecht wird ", erklärte Eberl.

Eberl will im Fall eines Hazard-Wechsels "spannende Spieler" holen

Im Falle eines Wechsels soll Hazard aber adäquat ersetzt werden. "Sollte es nun tatsächlich so kommen, dass Thorgan uns in diesem Sommer verlässt, dann werden wir das tun, was uns in den letzten Jahren stark gemacht hat: Dann werden wir das Geld, das wir für ihn bekommen, nutzen, um andere spannende Spieler für unsere Mannschaft zu verpflichten", so Eberl.