Gladbach-Sportchef Eberl über die Suche nach einem Rose-Nachfolger: "In Ruhe meinen Job machen"

Trainer Marco Rose wird Borussia Mönchengladbach am Saisonende verlassen und zu Borussia Dortmund wechseln. Als Nachfolge-Kandidaten bei den Gladbachern werden in der Gerüchteküche vor allem drei Kandidaten genannt: Florian Kohfeldt, Gerardo Seoane und Jesse Marsch. "Ich werde nicht einen Namen kommentieren und in Ruhe meinen Job machen. Wenn alles fix ist, werde ich es mitteilen. Aber ich werde nicht in jeder PK auf diese Fragen antworten", sagte Sportdirektor Max Eberl am Mittwochmorgen auf SPORT BUZZER-Nachfrage.

2019 hatte Rose den in ähnlicher Situation in Salzburg noch Erfolg. Sein Wechsel nach Gladbach wurde im Frühjahr publik, im Sommer war er mit Red Bull Double-Sieger in Österreich. Auch in Borussias Historie finden sich Beispiele dafür, dass ein feststehender Abgang eines Trainers nicht zum Auseinanderbrechen führen muss: Nach Jupp Heynckes' verkündetem Abgang 1987 gewann Borussia zehn Partien in Serie und wurde Dritter. Als Dieter Hecking im April 2019 mitgeteilt wurde, dass er zum Saisonende gehen müsse, hielt er die Borussia noch sicher auf Platz fünf und qualifizierte sie damit für den Europacup.

"Ich habe mir in den letzten Tagen einigen Gedanken gemacht, was mit Trainerwechseln in Gladbach passiert ist, seitdem ich Sportdirektor bin. Hans Meyer hat für mich 2009, nachdem wir den Kader geplant hatten, überraschend gesagt, er will nicht mehr. Auch Lucien Favre hat ad hoc entschieden, dass er gehen will. Wir haben immer offen kommuniziert und waren transparent. Mit unserer Glaubwürdigkeit haben wir diese Situation gelöst. Auch bei Hecking wurde gesagt: Er ist eine Lame Duck", sagte Eberl: "Aber dieser Klub ist anders, er wird sich immer vor diese Menschen stellen. Wir sind überzeugt, dass wir die Entscheidungen für diesen Verein treffen, nicht für Hecking, Rose oder Eberl. Das werden wir auch mit Marco vollziehen."