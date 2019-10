Nach Chaos bei Gladbach-Spiel: Vorsitzender der Türkischen Gemeinde kritisiert Polizei - "Willkür nimmt zu"

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland hat das Vorgehen der Polizei gegen Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach als vollkommen inakzeptabel bezeichnet. „Ich finde es verheerend, was da passiert ist“, sagte Gökay Sofuoglu am Samstag der Welt. Am Rande des Europa-League-Spiels (1:1) der Gladbacher bei Basaksehir Istanbul hatten Polizisten am Donnerstagabend den Borussen-Fans Fahnen abgenommen, weil diese christliche Symbole gezeigt hätten. Dabei handelte sich um das Stadtwappen Mönchengladbachs, in dem unter anderem ein Kreuz abgebildet ist. Zudem war es nach Clubangaben vor dem Spiel zu Rangeleien gekommen.